Frankfurt: Schneller Buta-Abgang in Arbeit

Bei Eintracht Frankfurt kommt Aurélio Buta nicht zum Zug, ein Ausweg könnte der Portugiese in Dänemark finden. Nach ‚Bold‘-Informationen zeigt der FC Kopenhagen großes Interesse an einer Verpflichtung des 28-jährigen Rechtsverteidigers, FT kann das bestätigen.

Nach FT-Informationen finden deshalb Gespräche zwischen Spielerseite und der Eintracht über eine vorzeitige Vertragsauflösung statt. Sollten die Parteien sich einigen, würde Buta in Kopenhagen ein Kontrakt bis Saisonende winken.