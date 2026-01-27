Menü Suche
Kommentar
FT-Info Bundesliga

Frankfurt: Schneller Buta-Abgang in Arbeit

von Dominik Schneider - Quelle: Bold | FT-Info
Aurélio Buta am Ball für Eintracht Frankfurt @Maxppp

Bei Eintracht Frankfurt kommt Aurélio Buta nicht zum Zug, ein Ausweg könnte der Portugiese in Dänemark finden. Nach ‚Bold‘-Informationen zeigt der FC Kopenhagen großes Interesse an einer Verpflichtung des 28-jährigen Rechtsverteidigers, FT kann das bestätigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen finden deshalb Gespräche zwischen Spielerseite und der Eintracht über eine vorzeitige Vertragsauflösung statt. Sollten die Parteien sich einigen, würde Buta in Kopenhagen ein Kontrakt bis Saisonende winken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Superliga
Frankfurt
Kopenhagen
Aurélio Buta

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Superliga Superliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Kopenhagen Logo FC Kopenhagen
Aurélio Buta Aurélio Buta
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert