Abwehrjuwel: Hoffenheim blitzt bei City ab

Die TSG Hoffenheim hat sich auf dem Transfermarkt offenbar einen Korb bei Manchester City eingefangen. Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass die Skyblues eine Offerte des Bundesligisten für Callum Doyle abgelehnt haben. Demzufolge boten die Kraichgauer umgerechnet rund 7,5 Millionen Euro für den 21-jährigen Innenverteidiger. Auch Serie A-Klub Udinese Calcio und Vereine von der Insel sollen die Fühler nach dem englischen U21-Nationalspieler ausstrecken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doyle war in den vergangenen vier Spielzeiten verliehen worden, zuletzt zum englischen Zweitligisten Norwich City. Das Abwehrtalent, das noch nicht für die erste Mannschaft der Citizens debütiert hat, blickt trotz seines jungen Alters schon auf die Erfahrung von 158 Profieinsätzen zurück. Der zweikampfstarke Linksfuß hat in Manchester noch ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier, forciert der englischen Boulevardzeitung zufolge in diesem Sommer aber einen dauerhaften Tapetenwechsel.