Spurs tüten Millionen-Verkauf ein

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Aléjo Veliz bei einer PK @Maxppp

Alejo Véliz kehrt dauerhaft nach Südamerika zurück. Wie Fabrizio Romano berichtet, schließt sich der Stürmer nach seinem noch andauernden Intermezzo bei Rosario Central im Sommer dem EC Bahia an. Die Brasilianer überweisen neun Millionen Euro plus Boni an Tottenham Hotspur, das aktuell noch über die Transferrechte des 22-Jährigen verfügt.

Der Medizincheck wird erst im Juni stattfinden. Es war der Wunsch des Spielers, die Saison in Rosario zu beenden. Bei Tottenham hingegen konnte sich Véliz nie durchsetzen, lediglich achtmal stand er für die Nordlondoner auf dem Rasen.

