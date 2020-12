Rummenigge stellt klar: „Coman ist unverkäuflich“

„Die Idee, die wir haben, setzt er sehr gut um, und er hat aktuell sehr viele Torbeteiligungen. Deshalb ist er für mich einer der Besten auf dieser Position“, adelt Hansi Flick seinen derzeit besten Flügelspieler Kingsley Coman. In den Plänen des FC Bayern spielt der 24-Jährige noch sehr lange eine zentrale Rolle.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angesichts der Vertragslaufzeit bis 2023 sieht Karl-Heinz Rummenigge allerdings keinen Grund zur Eile. „Mit einer möglichen Verlängerung werden wir uns zum gegebenen Zeitpunkt befassen“, stellt der Bayern-Boss gegenüber dem ‚kicker‘ klar.

Mit einem Abschied des Stammspielers, der in der laufenden Saison in 13 Pflichtspielen an ebenso vielen Treffern beteiligt war, wird sich der Rekordmeister erst gar nicht befassen. „Kingsley ist unverkäuflich“, so Rummenigge unmissverständlich.