Freiburg krallt sich Doan

Ritsu Doan spielt künftig wieder in der Bundesliga. Der japanische Nationalspieler wechselt zum SC Freiburg und unterzeichnet einen langfristigen Vertrag im Breisgau. Nach FT-Infos fließen neun Millionen Euro an die PSV Eindhoven.

Sportchef Klemens Hartenbach freut sich auf die Qualitäten des Neuzugangs: „Ritsu ist technisch sehr veranlagt, kann Eins gegen Eins und weiß auch torgefährlich zu werden. Er bringt ein gutes räumliches Verhalten und Energie auf den Platz. Ritsu hat in Bielefeld gezeigt, dass er umfänglich Bundesliga spielen kann – das werden wir auch von ihm brauchen. Es ist schön, dass es mit einem Jahr Verzögerung doch noch geklappt hat.“

In Deutschland ist Doan kein Unbekannter. In der Saison 2020/2021 lief der 24-jährige Linksfuß auf Leihbasis für Arminia Bielefeld auf. Mit fünf Treffern und drei Assists war Doan einer der Topscorer der Ostwestfalen. In der abgelaufenen Spielzeit gelangen dem Offensivmann wettbewerbsübergreifend elf Tore und drei Vorlagen in 39 Einsätzen für die PSV.