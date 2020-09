Bayer schnappt sich Arias

Bayer Leverkusen hat die Verpflichtung des gewünschten Rechtsverteidigers unter Dach und Fach gebracht. Wie der Bundesligist mitteilt, kommt Santiago Arias von Atlético Madrid. Der 28-jährige Kolumbianer kommt auf Leihbasis bis 2021. Zudem bestet laut Bayer eine Kaufoption.

Absolviert Arias eine gewisse Zahl an Einsätzen, ist Bayer zum Kauf verpflichtet, berichteten Medien zuletzt übereinstimmend. Zwischen zehn und zwölf Millionen Euro dürften dann in die spanische Hauptstadt fließen. 2018 war Arias für elf Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu Atlético gekommen.

„Transfer wichtig für die Statik unserer Mannschaft“

Geschäftsführer Rudi Völler sagt: „Mit Santiago Arias haben wir einen sehr erfahrenen Spieler verpflichtet, der uns schnell weiterhelfen wird. Wegen der hohen Belastung in den vielen uns bevorstehenden Englischen Wochen war dieser Transfer wichtig für die Statik unserer Mannschaft.“

Für Aris ist der Wechsel nach Leverkusen „eine großartige Möglichkeit, nach zwei tollen und erfolgreichen Jahren in Madrid eine neue Herausforderung anzunehmen. Bayer 04 Leverkusen ist einer der besten Vereine der Bundesliga mit einem sehr guten Ruf in Spanien. Ich habe es mit Atlético in der Champions League selber erlebt, wie hier Fußball gespielt wird.“