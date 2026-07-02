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FT-Exklusiv Premier League

Mayenda wechselt für 25 Millionen

von Santi Aouna - Daniel del Federico - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Eliezer Mayenda bejubelt die Meisterschaft @Maxppp

Eliezer Mayenda wird den AFC Sunderland in diesem Sommer verlassen. Nach FT-Informationen steht der 21-Jährige kurz vor einem Wechsel in die Ligue 1 zu Stade Rennes. Die Franzosen zahlen inklusive möglicher Bonuszahlungen eine Ablöse von 25 Millionen Euro für den Spanier. Die Vereine werden voraussichtlich bereits in den kommenden Tagen offiziell Vollzug melden.

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Sunderland hatte Mayenda im Sommer 2023 für 800.000 Euro verpflichtet und darf sich nun auf ein sattes Transferplus freuen. Der Mittelstürmer erzielte in 72 Pflichtspielen für die Black Cats zwölf Treffer und bereitete sechs weitere Tore vor. In der abgelaufenen Spielzeit stand der Rechtsfuß jedoch in lediglich zehn Partien in der Startelf. Im vergangenen Winter hatten auch verschiedene Bundesligisten Interesse an Mayenda gezeigt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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