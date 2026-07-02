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BL-Kandidat: Neuer Mitspieler im De Cat-Poker

von Daniel del Federico - Quelle: soccernews.nl | Sky | Sacha Tavolieri
1 min.
Nathan De Cat (l.) führt einen intensiven Zweikampf @Maxppp

Nathan De Cat mangelt es in diesem Sommer nicht an Interessenten. Wie ‚soccernews.nl‘ berichtet, hofft auch die PSV Eindhoven darauf, den 17-Jährigen vom RSC Anderlecht zu verpflichten. Die Niederländer unternehmen demnach bereits „ernsthafte Anstrengungen“, um den Mittelfeldspieler von einem Wechsel in die Eredivisie zu überzeugen.

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De Cat ist vor allem in der Bundesliga heiß begehrt. Borussia Dortmund und der FC Bayern bekunden schon länger Interesse am Belgier, auch RB Leipzig ist zuletzt in den Poker eingestiegen. Mit der TSG Hoffenheim ist sich De Cat zudem schon auf persönlicher Ebene einig, Sacha Tavolieri zufolge bietet der Bundesligist 15 Millionen Euro Ablöse. Die Kraichgauer arbeiten parallel an einer Verpflichtung von Kodai Sano (22/NEC Nijmegen) – laut ‚Sky‘ soll nur einer der beiden zur TSG kommen. Entscheidend sollen hierbei die Verhandlungen mit den Vereinen sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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