Zwei Glasner-Nachfolger im Gespräch

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Oliver Glasner, der den Verein mit Vertragsablauf im Sommer verlassen wird, schaut sich Crystal Palace vor allem in England um. Laut dem ‚Independent‘ stehen unter anderem Frank Lampard und Kieran McKenna auf einer sechsköpfigen Shortlist des Premier League-Klubs.

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Lampard, der mit Coventry City jüngst den Aufstieg in die erste Liga feierte, wäre aller Voraussicht nach ohnehin nicht zu haben – im Fall der Fälle seien aber knapp sechs Millionen Euro Ablöse fällig. Für McKenna verlange Ipswich Town, das ebenfalls am Aufstieg schnuppert, über neun Millionen Euro.