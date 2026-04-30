Menü Suche
Kommentar
Premier League

Zwei Glasner-Nachfolger im Gespräch

von David Hamza - Quelle: The Independent
Frank Lampard im Anzug @Maxppp

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Oliver Glasner, der den Verein mit Vertragsablauf im Sommer verlassen wird, schaut sich Crystal Palace vor allem in England um. Laut dem ‚Independent‘ stehen unter anderem Frank Lampard und Kieran McKenna auf einer sechsköpfigen Shortlist des Premier League-Klubs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lampard, der mit Coventry City jüngst den Aufstieg in die erste Liga feierte, wäre aller Voraussicht nach ohnehin nicht zu haben – im Fall der Fälle seien aber knapp sechs Millionen Euro Ablöse fällig. Für McKenna verlange Ipswich Town, das ebenfalls am Aufstieg schnuppert, über neun Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Championship
Crystal Palace
Ipswich
Coventry
Oliver Glasner
Frank Lampard
Kieran McKenna

Weitere Infos

Premier League Premier League
Championship Championship
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Ipswich Logo Ipswich Town
Coventry Logo Coventry City
Oliver Glasner Oliver Glasner
Frank Lampard Frank Lampard
Kieran McKenna Kieran McKenna
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert