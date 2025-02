Frankfurt: Trapp will länger bleiben

Kevin Trapp hat sich zu seiner Zukunft geäußert. In einer Medienrunde sagte der Torhüter der Frankfurter: „Ich habe noch Vertrag bis 2026. Mit der Option auf ein weiteres Jahr, wenn ich den Vertrag richtig gelesen habe.“ Der 34-Jährige stand in dieser Saison in bislang 27 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er 31 Gegentore kassierte und achtmal die Null halten konnte.

Trapp fuhr fort: *„Ich kann mir schon vorstellen, noch ein Stück weit länger zu bleiben als das verbleibende Vertragsjahr. Dazu ist ja noch genug Zeit. Im Fußball weiß man nie, was passiert.“** 2012 war der Schlussmann vom 1. FC Kaiserslautern zur SGE gewechselt, bevor er sich im Sommer 2015 Paris St. Germain anschloss. Nach drei Jahren in Frankreich kehrte Trapp 2018 zunächst per Leihe zurück nach Frankfurt und wurde ein Jahr später festverpflichtet.