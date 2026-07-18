Liga Portugal Bwin
50 Millionen: Trincão hat unterschrieben
@Maxppp
Francisco Trincão (26) folgt dem Ruf des Geldes und wechselt nach Saudi-Arabien. Der Portugiese verlässt Sporting Lissabon, wo er noch bis 2030 unter Vertrag stand, und schließt sich Al Ahli an. Dem Vernehmen nach liegt die Ablöse bei 50 Millionen Euro.
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Francisco Trincão is an Al Ahli player#AlAhlihttps://t.co/SekAlMrAFn— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 18, 2026
Trincão hatte 2022 den FC Barcelona hinter sich gelassen und war zurück in die portugiesische Heimat gewechselt. Interesse am WM-Fahrer signalisierte auch Borussia Dortmund, das Rennen machen nun aber die Saudis.
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