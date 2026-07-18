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50 Millionen: Trincão hat unterschrieben

von Remo Schatz - Quelle: alahlifc.sa
Francisco Trincão für Portugal im Einsatz @Maxppp

Francisco Trincão (26) folgt dem Ruf des Geldes und wechselt nach Saudi-Arabien. Der Portugiese verlässt Sporting Lissabon, wo er noch bis 2030 unter Vertrag stand, und schließt sich Al Ahli an. Dem Vernehmen nach liegt die Ablöse bei 50 Millionen Euro.

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Trincão hatte 2022 den FC Barcelona hinter sich gelassen und war zurück in die portugiesische Heimat gewechselt. Interesse am WM-Fahrer signalisierte auch Borussia Dortmund, das Rennen machen nun aber die Saudis.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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