50 Millionen: Trincão hat unterschrieben

Francisco Trincão (26) folgt dem Ruf des Geldes und wechselt nach Saudi-Arabien. Der Portugiese verlässt Sporting Lissabon, wo er noch bis 2030 unter Vertrag stand, und schließt sich Al Ahli an. Dem Vernehmen nach liegt die Ablöse bei 50 Millionen Euro.

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Francisco Trincão is an Al Ahli player#AlAhlihttps://t.co/SekAlMrAFn — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 18, 2026

Trincão hatte 2022 den FC Barcelona hinter sich gelassen und war zurück in die portugiesische Heimat gewechselt. Interesse am WM-Fahrer signalisierte auch Borussia Dortmund, das Rennen machen nun aber die Saudis.