Söyüncü verlässt Fenerbahce
Caglar Söyüncü wechselt innerhalb der Süper Lig. Der Ex-Freiburger schließt sich dem Süper Lig-Aufsteiger Corum FK an und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Der 30-Jährige verlässt Fenerbahce somit nach drei Jahren im Verein.
🔴⚫ ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ARCA ÇORUM FK’DA!— Arca Çorum FK (@corumfk) September 4, 2026
Kulübümüz, A Millî Takımımızın forması giyen 1996 doğumlu savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Tecrübeli futbolcumuz, kariyerini kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. ✍️
🇹🇷 Profesyonel kariyerine… pic.twitter.com/IJuLj5guuR
Söyüncü kam in der vergangenen Spielzeit für den türkischen Spitzenverein kaum noch zum Zug. Für die Weltmeisterschaft mit der türkischen Nationalmannschaft wurde er dennoch nominiert, kam dort aber lediglich in einer Partie zum Einsatz. In Corum trifft der Innenverteidiger unter anderem auf Youssoufa Moukoko (21), der jüngst vom FC Kopenhagen dorthin verliehen wurde.
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