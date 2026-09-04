Menü Suche
Kommentar
Offiziell Süper Lig

Söyüncü verlässt Fenerbahce

von Daniel del Federico
1 min.
Caglar Söyüncü (r.) im Zweikampf @Maxppp

Caglar Söyüncü wechselt innerhalb der Süper Lig. Der Ex-Freiburger schließt sich dem Süper Lig-Aufsteiger Corum FK an und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Der 30-Jährige verlässt Fenerbahce somit nach drei Jahren im Verein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Söyüncü kam in der vergangenen Spielzeit für den türkischen Spitzenverein kaum noch zum Zug. Für die Weltmeisterschaft mit der türkischen Nationalmannschaft wurde er dennoch nominiert, kam dort aber lediglich in einer Partie zum Einsatz. In Corum trifft der Innenverteidiger unter anderem auf Youssoufa Moukoko (21), der jüngst vom FC Kopenhagen dorthin verliehen wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Fenerbahce
Çorum
Çağlar Söyüncü

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Çorum Logo Çorum
Çağlar Söyüncü Çağlar Söyüncü
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert