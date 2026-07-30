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2. Bundesliga

St. Pauli: Jansson im Anflug

von Fabian Ley - Quelle: Expressen
3 min.
Marcel Rapp hat gute Laune @Maxppp

Der FC St. Pauli ist auf der Suche nach Verstärkung für die rechte Abwehrseite fündig geworden. Wie die schwedische Zeitung ‚Expressen‘ berichtet, steht Rony Jansson (22) von Kalmar FF unmittelbar vor dem Wechsel zum Bundesliga-Absteiger. Der Medizincheck werde voraussichtlich am morgigen Freitag stattfinden.

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Für seinen Noch-Arbeitgeber steuerte Jansson in der laufenden Saison immerhin drei Tore und zwei Vorlagen in 14 Ligaspielen bei. Sein Debüt für die finnische Nationlmannschaft feierte er Anfang Juni. Bei St. Pauli soll Jansson den Kaderplatz von Manolis Saliakas (29) einnehmen, der zurück in seine griechische Heimat zu Olympiakos Piräus gewechselt ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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