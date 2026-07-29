Markus Krösche steuert auf die geschäftigsten Wochen des Jahres zu. In einer Medienrunde im Trainingslager von Eintracht Frankfurt im bayrischen Grassau spricht der Sportvorstand über die Transferpläne. Grundsätzlich merke er, dass „alle Klubs erst mal verkaufen müssen. Der Käufermarkt in England startet erst jetzt richtig. Die bringen das Geld in den Markt – alle anderen Länder bringen nicht mehr wirklich viel Geld in den Markt.“

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Zwar sei die SGE durch Verkäufe mit Einnahmen „von über 80 Millionen“ gut ins Transferfenster gestartet, doch der Markt komme jetzt erst richtig in Bewegung. Und Frankfurt habe noch einige Personalien zu klären. Darunter die Finalisierung des Wechsels von Raphael Onyedika (25/FC Brügge).

Krösche über den Sechser: „Wir sind im Austausch, aber haben jetzt noch keinen Durchbruch in dem Sinne, dass wir jetzt schon Vollzug melden können. Du hast einen Klub, der abgeben will, der natürlich eine Vorstellung hat. Du hast auch die Spielerseite, die eine gewisse Vorstellung hat. Und dann muss man sich halt einigen.“

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Zweikampf ums Eintracht-Tor

Auch eine Rückkehr von Leihspieler Arnaud Kalimuendo (24/Nottingham Forest) steht im Raum, hier gestalte es sich jedoch schwierig: „Momentan sind wir mit gar keinem im Austausch. Kali ist Spieler von Nottingham, und das ist die Situation. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“

Auf der Torhüterposition soll hingegen nicht nachgelegt werden: „Die Konstellation ist klar, so wie wir sie jetzt haben. Für uns ist es momentan kein Thema, daran etwas zu ändern.“ Kauã Santos (23) und Michael Zetterer (31) kämpfen unter Neu-Coach Adi Hütter erneut um den Posten der Nummer eins.

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Auch auf der Abgangsseite soll sich noch etwas tun. Die Eintracht suche weiter nach einem Abnehmer für Elye Wahi (23): „Es gibt sicherlich den einen oder anderen Klub, der Interesse an ihm hat. Jetzt liegt es an ihm, sich zu entscheiden, was er machen will, und dann gilt es, da eine Lösung zu finden.“

Uzun-Abgang aktuell kein Thema

Niels Nkounkou (25) und Junior Dina Ebimbe (25) sollen ebenfalls gehen. Krösche: „Die Jungs sind in Gesprächen mit anderen Klubs. Trotzdem will Adi sich natürlich erst mal ein Bild machen von jedem einzelnen Spieler, und dann trifft man die Entscheidung, wie das in der Zukunft weitergeht. Und trotzdem sind die Jungs natürlich auch im Austausch mit ihren Beratern und eventuellen aufnehmenden Klubs. Aber das wird man jetzt sehen.“

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Can Uzun (20) war in der vergangenen Spielzeit bei der Eintracht nicht unumstritten und wird offensiv von Galatasaray umworben. Einem solchen Deal schiebt Krösche zumindest vorerst den Riegel vor: „Die Nummer zehn ist aktuell noch gar kein Thema. Aus der Türkei kommen auch immer wieder irgendwelche Nachrichten, wo ich manchmal denke: Ist er denn noch hier oder ist er schon drüben? Momentan gibt es keine Anzeichen, dass er uns verlässt. So wie Adi Fußball spielen lassen will, können wir ihn da in die Positionen bringen, wo er seine meiste Gefahr ausstrahlen kann.“