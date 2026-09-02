Bundesliga
Blitz-Transfer: Werder findet Kownacki-Abnehmer
Werder Bremen kann Dawid Kownacki wohl von der Gehaltsliste streichen. Der Transfer des Stürmers soll kurz bevorstehen.
@Maxppp
Nach Leihen zu Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC macht Dawid Kownacki (29) jetzt womöglich endgültig den Abflug aus Bremen. Der polnische Sportjournalist Mateusz Borek berichtet, dass sich ein Transfer zu Pogon Stettin abzeichnet.
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Derzeit sollen noch Gespräche über die genauen Wechselbedingungen laufen. Beim polnischen Erstligisten winke Kownacki ein Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Das Transferfenster der Ekstraklasa schließt am 9. September.
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Ob eine Ablöse fällig wird, ist unklar. Zuletzt hieß es, der SV Werder würde den Mittelstürmer auch zum Nulltarif ziehen lassen, um sein Gehalt einzusparen. Der Vertrag des Polen läuft im nächsten Sommer aus.
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