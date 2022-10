Eiszeit bei Juventus | Barças geheime Agenda

Frost über Turin

Juventus Turin steckt in einer handfesten Krise. Ganze zehn Punkte trennen die Norditaliener von der Tabellenspitze der Serie A und auch in der Champions League ist man bislang glücklos. Drei der gespielten vier Partien verlor man und steht somit nur auf Platz drei der Gruppe H. Es herrscht schlechte Stimmung im Piemont. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ spricht von einer „Eiszeit in der Kabine“. Chefcoach Massimiliano Allegri schickte die Mannschaft nach der 0:2-Niederlage gegen Maccabi Haifa zudem ins Straftrainingslager, was einigen Profis sauer aufstieß. „Es gibt keine klare Spielidee“, so die Zeitung über die Kritik der Spieler an ihrem Trainer, hinzu komme der Mangel an klarer Kommunikation. Bleibt abzuwarten, wie die Vereinsbosse nun reagieren.

Xavis Pakt mit Laporta

Der FC Barcelona spielt am kommenden Sonntag (16:15 Uhr) den spanischen Klassiker gegen Real Madrid. Zur Unzeit, wie die spanische ‚as‘ meint. „Barça steckt in einer Depression“, titelt das Blatt am heutigen Freitag. Grund dafür ist das drohende Champions League-Aus, das die Katalanen gegen Inter Mailand gerade so abwenden konnten (3:3). Weiter ist allerdings zu lesen, dass es eine geheime Absprache zwischen Vereinspräsident Joan Laporta und Cheftrainer Xavi über Barças Saisonziele gibt. Angeblich hat man sich darauf geeinigt, dass „das vorrangige Ziel nun darin besteht, spanischer Meister zu werden“.

Der messerscharfe McTominay

Manchester United konnte gegen Omnia Nikosia am gestrigen Abend erst spät den Sieg (1:0) klarmachen. In der Nachspielzeit war es Scott McTominay, der die Engländer erlöste. Nikosias Torhüter Uzoho parierte glänzend, sodass Cristiano Ronaldo und Co. sich an dem Nigerianer die Zähne ausbissen. „United prallt auf zypriotisches Granit“, bewertet der ‚Daily Telegraph‘ die Begegnung. „Mac das Messer“ nennt die Zeitung den schottischen Mittelfeldmotor, der United den späten Sieg brachte.