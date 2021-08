Kehrt Madueke zu Tottenham zurück?

Noni Madueke bleibt auf dem Radar internationaler Großklubs. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, beschäftigt sich Tottenham Hotspur mit einer Rückkehr des 19-jährigen Außenstürmers. Madueke wurde von 2014 bis 2018 im Nachwuchs der Spurs ausgebildet, ehe es ihn über den Ärmelkanal zur PSV Eindhoven zog.

Dort gelang dem gebürtigen Londoner in der vergangenen Spielzeit der Durchbruch. Mit insgesamt 20 Torbeteiligungen spielte er sich unter anderem in die Notizblöcke von Borussia Dortmund und Bayern München. PSV, so heißt es, wolle Madueke aber nur bei einem Top-Angebot ziehen lassen. Die weiteren Klubs in der Verlosung: Crystal Palace, Leeds United und der FC Southampton.