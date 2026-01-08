Menü Suche
Kiel bindet Kapitän Skrzybski

von Lukas Weinstock - Quelle: holstein-kiel.de
Steven Skrzybski bei einem Schussversuch @Maxppp

Holstein Kiel ist eine wichtige Vertragsverlängerung gelungen. Wie die Störche mitteilen, bleibt Kapitän Steven Skrzybski (33) bis mindestens 2027 an Bord. Das ursprüngliche Arbeitspapier wäre im Sommer ausgelaufen.

Holstein Kiel
Kapitän Skrzybski bleibt Holsteiner ⚓️

Unsere KSV und Steven Skrzybski haben sich auf die Verlängerung des laufenden Arbeitspapieres geeinigt. Der 33-jährige Kapitän bleibt bis mindestens Sommer 2027 an Bord. ⛴️

Skrzybski, der seit 2021 für den Zweitligisten auf Torejagd geht, sagt: „Kiel und die KSV sind seit vielen Jahren meine sportliche Heimat. Auch privat fühle ich mich mit meiner Familie unglaublich wohl hier. Ich bin von dem Weg hier überzeugt und möchte weiterhin Verantwortung übernehmen – für die Mannschaft und unsere Fans. Deshalb war für mich klar: Ich bleibe mit voller Überzeugung Holsteiner.“

