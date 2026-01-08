Kiel bindet Kapitän Skrzybski

Holstein Kiel ist eine wichtige Vertragsverlängerung gelungen. Wie die Störche mitteilen, bleibt Kapitän Steven Skrzybski (33) bis mindestens 2027 an Bord. Das ursprüngliche Arbeitspapier wäre im Sommer ausgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Skrzybski, der seit 2021 für den Zweitligisten auf Torejagd geht, sagt: „Kiel und die KSV sind seit vielen Jahren meine sportliche Heimat. Auch privat fühle ich mich mit meiner Familie unglaublich wohl hier. Ich bin von dem Weg hier überzeugt und möchte weiterhin Verantwortung übernehmen – für die Mannschaft und unsere Fans. Deshalb war für mich klar: Ich bleibe mit voller Überzeugung Holsteiner.“