FC Bayern: Freunds Anruf bei Aseko

Christoph Freund behält Noel Aseko (20), der aktuell als Leihspieler für Hannover 96 für Furore sorgt, genau im Blick. „Aseko macht es sehr gut in Hannover, hat eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt. Es war sehr wichtig, dass er mal über längere Zeit fit blieb. Er ist auch jetzt fit, ich habe gerade gestern mit ihm gesprochen. Er freut sich jetzt auf den Rückrundenstart. Wir beobachten ihn sehr intensiv, es ist eine sehr gute Leihe“, attestierte der Bayern-Sportdirektor auf der heutigen Pressekonferenz.

Aseko läuft seit Februar des vergangenen Jahres für den Zweitligsten auf. 96 verfügt über eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro für den deutschen U21-Nationalspieler, der Rekordmeister hält aber seinerseits eine Rückkaufklausel, die preislich nur marginal über der Hannover-Klausel liegt. In München kam der Sechser bislang ausschließlich im Jugendbereich und für die zweite Mannschaft zum Einsatz.