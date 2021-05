Bruma nach Montpellier?

Jeffrey Bruma könnte seine Zelte zukünftig in Frankreich aufschlagen. Nach Informationen der ‚L’Équipe‘ bekundet der HSC Montpellier großes Interesse an dem 29-jährigen Innenverteidiger, dessen auslaufender Vertrag beim VfL Wolfsburg nicht verlängert wird.

„Aktuell bin ich aber in guten Gesprächen mit Klubs aus anderen Ländern. Es ist zumindest wahrscheinlich, dass ich Deutschland verlassen werde“, sagte der 25-fache niederländische Nationalspieler kürzlich. In der abgelaufenen Saison kam Bruma nur einmal im DFB-Pokal zum Einsatz, in der Bundesliga spielte er gar nicht.