Wechsel zu Topklub: Brown wird Frankfurt sicher verlassen

Bei Eintracht Frankfurt hat sich Nathaniel Brown schon längst hinten links festgespielt. Zu Recht wurde er im Oktober erstmals von Julian Nagelsmann für den DFB-Kader nominiert. Folgt zeitnah der Schritt zu einem europäischen Schwergewicht?

‚Sky‘ zufolge wird vereinsintern bereits davon ausgegangen, dass der 22-Jährige die Hessen im kommenden Sommer „zu 100 Prozent“ verlassen wird. Immerhin hat sich Brown auf den Einkaufszettel zahlreicher Topklubs gespielt.

Wie der Pay-TV-Sender berichtet, führen heiße Spuren unter anderem zum FC Barcelona und Real Madrid. Über das Interesse der spanischen Elite seien die Adler nicht nur informiert, Scouts der Königlichen waren sogar schon bei Eintracht-Spielen vor Ort, um explizit Brown unter die Lupe zu nehmen.

Diskutiert wird über den 1,76 Meter großen Linksfuß derweil auch in der Premier League. Während sich Manchester City laut ‚Sky‘ aus dem Poker zurückgezogen hat, soll Manchester United ebenfalls dran sein. So oder so scheint es eine Handvoll Klubs zu geben, die die geforderten 60 bis 70 Millionen Euro für Brown auf den Tisch legen würden – den deutschen Spitzenvereinen dürfte das aber zu viel sein.