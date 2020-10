Ronaldo atmet auf

Cristiano Ronaldo, der sich wegen einer Covid-19-Erkrankung seit fast drei Wochen in häuslicher Quarantäne befindet, steht vor der Rückkehr in den Spielbetrieb. Wie Juventus Turin mitteilt, war ein am heutigen Freitag durchgeführter Test bei CR7 negativ.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor war der 35-Jährige mehrfach positiv getestet worden, Symptome hatte Ronaldo allerdings nicht. Letztmals war er am 27. September für Juventus Turin aufgelaufen. Am Sonntag tritt die Alte Dame zum Ligaspiel bei Spezia Calcio an.