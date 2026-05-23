St. Pauli: Trainer-Entscheidung vertagt

Der FC St. Pauli lässt sich nach dem Abstieg Zeit, bis die Trainerfrage geklärt wird. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, wollen alle Verantwortlichen über Pfingsten noch einmal in sich gehen und erst im Anschluss eine Entscheidung fällen.

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Ursprünglich hatte Sportchef Andreas Bornemann gehofft, noch in dieser Woche Klarheit darüber zu haben, wie es weitergeht. Trainer Alexander Blessin wurde im Winter etwa bei Eintracht Frankfurt gehandelt, auch beim VfL Wolfsburg ist er auf der Liste.