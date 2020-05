Barça: Anfragen für Trincão trudeln ein

Rechtsaußen Trincão ist noch nicht einmal beim FC Barcelona angekommen, da häufen sich schon die Anfragen für den Portugiesen. Der katalanischen Zeitung ‚Sport‘ zufolge haben sich mehrere Vereine für eine Verpflichtung des 20-Jährigen auf Leihbasis in Stellung gebracht.

Barça hat sich im zurückliegenden Winter für 31 Millionen Euro die Rechte an Trincão gesichert. Zur nächsten Saison soll der Youngster Sporting Braga dann in Richtung Barcelona verlassen. Ob er bei den Blaugrana direkt eine Chance erhält, bleibt abzuwarten. An Alternativen mangelt es scheinbar nicht.