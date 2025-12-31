Bestätigt: Höjlund-Deal nur noch Formsache

Rasmus Höjlund (22) wird aller Voraussicht nach über den Sommer hinaus das Trikot der SSC Neapel tragen. Im Interview mit dem ‚Corriere dello Sport‘ antwortet Sportdirektor Giovanni Manna auf die Frage, ob die Festverpflichtung des Mittelstürmers nur eine Formalität sei: „Stand heute, ja. Ich denke, das ist so.“ Bislang kommt Höjlund für Napoli auf sieben Tore und drei Assists in 19 Einsätzen.

Am Deadline Day hatte der amtierende italienische Meister den Dänen für eine Gebühr von sechs Millionen Euro von Manchester United ausgeliehen. Vereinbart wurde zudem eine 44 Millionen hohe Kaufoption, die bei Erreichen der Champions League verpflichtend wird. Das bestätigt auch Manna, der zudem betont: „Der Spieler sieht sich selbst als Spieler von Napoli, und das gilt auch für uns. Das ist extrem wichtig.“ Bleibt Höjlund, besäße er in seinem Vertrag eine ab Sommer 2027 gültige Ausstiegsklausel in Höhe von 85 Millionen Euro.