Silva schließt sich Chelsea an

Der FC Chelsea sichert sich die Dienste von Abwehr-Routinier Thiago Silva. Wie die Blues offiziell verkünden, unterschreibt der langjährige Kapitän von Paris St. Germain einen Einjahresvertrag an der Stamford Bridge. Per Option können die Blues den Kontrakt um eine weitere Spielzeit verlängern. Chelsea setzt sich damit gegen den AC Florenz durch, der ebenfalls aussichtsreich um Silva gebuhlt hatte.

„Ich bin so glücklich, dass ich mich Chelsea anschließen kann. Ich freue mich darauf, ein Teil von Frank Lampards aufregendem Team zu sein und ich bin hier, um um Titel mitzuspielen“, erklärt der 35-Jährige.

Das verlorene Champions League-Finale gegen Bayern München (0:1) war Silvas letztes Pflichtspiel für PSG nach insgesamt acht Jahren im Klub. In dieser Zeit gewann der 35-jährige Innenverteidiger sieben französische Meisterschaften, der große Wurf in der Königsklasse blieb ihm aber bis zuletzt verwehrt.

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva