Milan gibt Angebot für Ballo-Touré ab

Der AC Mailand bekundet offenbar Interesse daran, Fodé Ballo-Touré von der AS Monaco zu verpflichten. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, fanden gestern erste Gespräche zwischen den Verantwortlichen beider Vereine und den Beratern des Linksverteidigers statt. Milan soll demnach ein Angebot zur Leihe mit einer Kaufoption über vier Millionen Euro abgegeben haben, während die Monegassen an sechs Millionen Euro und eine Kaufplicht denken.

Ballo-Touré stammt aus der Jugendakademie von Paris St. Germain. Seinen Durchbruch hatte der 24-Jährige beim OSC Lille, wo er bereits mit Milan-Neuzugang Mike Maignan zusammenspielte. Bei der AS Monaco war der Verteidiger in der abgelaufenen Saison unter Niko Kovac nur noch Ergänzungsspieler. In Mailand wäre Ballo-Touré als Backup für Theo Hernández eingeplant.