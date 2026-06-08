WM-Aus für Arsenal-Star

Die Weltmeisterschaft in Nordamerika wird ohne Jurriën Timber stattfinden. Wie der niederländische Fußballverband mitteilt, ist eine WM-Teilnahme aufgrund der Leistenverletzung des Rechtsverteidigers medizinisch nicht zu verantworten.

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Jurriën Timber misses the 2026 World Cup.



The 24-year-old defender has not recovered sufficiently from a groin injury to take part in the World Cup in a medically responsible manner. In consultation with the medical staff, it has therefore been decided that Timber will leave the… pic.twitter.com/r6Wu8FRCfP — OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2026

Timber fällt bereits seit März verletzt und stand so auch dem FC Arsenal im Saisonendspurt nicht zur Verfügung. Für den englischen Meister absolvierte der 24-Jährige insgesamt 44 Pflichtspiele.