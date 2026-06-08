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Weltmeisterschaft

WM-Aus für Arsenal-Star

von Remo Schatz - Quelle: onsoranje.nl
1 min.
Jurriën Timber im Arsenal-Trikot @Maxppp

Die Weltmeisterschaft in Nordamerika wird ohne Jurriën Timber stattfinden. Wie der niederländische Fußballverband mitteilt, ist eine WM-Teilnahme aufgrund der Leistenverletzung des Rechtsverteidigers medizinisch nicht zu verantworten.

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Timber fällt bereits seit März verletzt und stand so auch dem FC Arsenal im Saisonendspurt nicht zur Verfügung. Für den englischen Meister absolvierte der 24-Jährige insgesamt 44 Pflichtspiele.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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