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SV Werder: Keine Chance bei Transfer-Glücksgriff

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Arthur jubelt zu den Fans @Maxppp

Arthur wird für den SV Werder Bremen aller Voraussicht nach nicht über den Sommer hinaus zu halten sein. Nach Informationen der ‚Bild‘ sieht der Plan von Bayer Leverkusen vor, dass die Leihgabe im nächsten Jahr unters Bayer-Kreuz zurückkehrt. Eine vorzeitige Beendigung der Leihe im Winter steht dem Bericht zufolge aktuell aber nicht zur Debatte.

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Dennoch hat sich der Transfer des Rechtsverteidigers für Werder als echter Glücksgriff entpuppt. Arthur gehört in Bremen zu den Leistungsträgern, im FT-Transferzeugnis erhielt er die Note 2. „Wir freuen uns sehr über seine Entwicklung“, lässt Bayer-Sportchef Simon Rolfes passend dazu durchblicken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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