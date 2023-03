„Marsmenschen“ aus Neapel besiegt | Spitzenspiel auf der Insel

Napolis Siegesserie reißt

Matías Vecino schockt den Tabellenführer der Serie A. Beim Spitzenspiel sorgt der Mittelfeldspieler von Lazio Rom für das entscheidende 1:0 gegen die SSC Neapel. Auf dem Titelbild der ‚Gazzetta dello Sport‘ sieht man den Matchwinner bei seinem Torjubel, dazu betitelt die Zeitung den 31-Jährigen als „Zertrümmerer.“ Für Napoli sei es „einfach ein schlechter Abend“ gewesen, berichtet das Blatt. Der ‚Corriere dello Sport‘ lobt das Team von Maurizio Sarri für den Auftritt: „Lazio durchbricht Napolis Serie und überholt den AC Mailand mit dem Sieg.“ Die Römer sind mit dem Erfolg auf Tabellenplatz zwei geklettert, Neapel führt die Tabelle weiterhin mit 17 Punkten Vorsprung an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spitzenspiel in England

Auf der Insel freut man sich auf das Topspiel zwischen dem FC Liverpool und Manchester United (Sonntag, 17:30 Uhr). Die englischen Zeitungen ‚Mirror‘ und ‚Daily Express‘ sprechen von der Wichtigkeit des Spiels. Zweitgenannte Zeitung zeigt auf ihrem Titelblatt den aktuell formstärksten Spieler der Insel: Marcus Rashford. Dazu nutzt das Blatt Zitate von United-Trainer Erik ten Hag und seinem Liverpooler Pendant Jürgen Klopp. Für den Coach der Red Devils wird es das erste Spiel mit seinem neuen Arbeitgeber an der Anfield Road sein. Er wisse, „dass es feindselig sein wird.“ Klopp fordert „Vollgas“ von seiner Mannschaft und gibt „die ersten vier Plätze noch nicht verloren“. In England freut man sich auf den Kampf beider Mannschaften.

Lese-Tipp

Barça-Werben: City legt Preis für Silva fest

Barças Stärke ist die Defensive

Nach dem Clásico-Sieg in der Copa del Rey gegen Real Madrid (1:0) wird die Defensive des FC Barcelona gelobt. Für die Zeitungen ‚Sport‘ und ‚L‘Esportiu‘ ist Ronald Araújo der wichtigste Faktor in Barças Defensive. Beide Zeitungen zeigen den 23-Jährigen auf ihrem Titelbild. Die ‚Sport‘ spricht von einem „der besten Verteidiger der Welt“. Die uruguayische Abwehr-Kante lehnte zuletzt alle Transferangebote ab, er möchte den Spaniern treu bleiben und träumt in Zukunft von der Kapitänsbinde. „Kapitän Araújo“, titelt die ‚Sport‘. Die ‚L‘Esportiu‘ erwähnt, dass die Mannschaft in Liga und Pokal gerade einmal 20 Gegentore kassiert hat, es sei ganz klar „die Defensive ist der Grund des Erfolgs.“