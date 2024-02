Liverpool-Interesse: Rolfes reagiert

Simon Rolfes hat auf das kolportierte Interesse des FC Liverpool an seiner Person reagiert. Der Geschäftsführer Sport von Bayer Leverkusen sagt dem ‚kicker‘: „Dass es aufgrund unserer aktuellen Erfolge viele Spekulationen um die Protagonisten von Bayer 04 gibt, gehört zum Geschäft. Das ändert aber nichts an meiner Ausrichtung. Ich habe meinen Vertrag nicht ohne Grund erst im Herbst verlängert. Ich bin in dieser Konstellation absolut happy in Leverkusen.“

Rolfes sieht seine Zukunft also nach aktuellem Stand beim Tabellenführer der Bundesliga. Ob das auch für Xabi Alonso gilt, ist fraglich. Liverpool will den Leverkusener Cheftrainer gerne als Nachfolger von Jürgen Klopp verpflichten. Auch der FC Bayern hat Alonso nach FT-Informationen ganz oben auf dem Zettel. Dem Vernehmen nach hat Rolfes dem Spanier im Zuge der Vertragsverlängerung bis 2026 zugesichert, ihn für Klubs dieses Kalibers freizugeben.