FC Bayern: Der vorläufige Winterplan
Der FC Bayern steckt zum ersten Mal in dieser Saison zumindest in einer kleinen Ergebniskrise. Sportvorstand Max Eberl spricht über mögliche Winter-Transfers und die Verlängerung von Harry Kane.
Zwei Unentschieden binnen vier Tagen – und schon geistert das Wörtchen Krise durch die Säbener Straße. Davon will Max Eberl beim FC Bayern aber nichts wissen. Im Interview mit ‚Sky‘ sagt der 53-Jährige: „Es gibt keine Alarmsignale, wir müssen fokussiert sein. […] Wir haben keine Sorge, dass wir jetzt irgendwie eine große Krise haben.“
Entsprechend will Eberl auch Spekulationen im Keim ersticken, die Verstärkungen für die Bayern im Winter behandeln. „Wir sind mit unserem Kader total happy. Wir sehen 0,0 Ansatz, warum wir im Winter nachlegen sollten. Wenn wir alle auf Topniveau haben und in diesen Lauf reinkommen, sehe ich nicht, warum wir im Winter nachlegen sollten“, so Eberl.
Kane vor der Unterschrift
Voraussetzung dafür ist selbstverständlich, dass der Kader vor größeren Verletzungen gefeit bleibt und sich keine handfeste Krise entwickelt. Davon geht man beim deutschen Meister aktuell nicht aus. Statt um Neuzugänge kümmert sich Eberl deshalb aktuell vielmehr um die vorhandenen Spieler.
Besonders im Fokus ist dabei Harry Kane, der kurz vor der Vertragsverlängerung bis 2029 steht. Gegenüber dem Bezahlsender bestätigt Eberl die bevorstehende Unterschrift: „Die Gespräche sind sehr gut. Es gibt noch keine Zusage, es gibt noch kein Ja, aber es gibt sehr, sehr gute Gespräche, die wir miteinander führen. Wir sind alle positiv.“ Laut ‚Sky‘ soll die Verlängerung in den nächsten Tagen offiziell werden.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden