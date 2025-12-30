Eintracht: Millionen-Gebühr für Wahi

Eintracht Frankfurt wird bei der sich abzeichnenden Leihe von Elye Wahi zum OGC Nizza aller Voraussicht nach mit einer netten Leihgebühr entschädigt. Laut der ‚Bild‘ steht eine Zahlung von bis zu 1,5 Millionen Euro für die temporären Dienste des Stürmers im Raum. Zudem werden die Südfranzosen wohl das komplette Gehalt übernehmen. Durch sei der Deal aber noch nicht.

Das Engagement des 22-Jährigen bei den Adlerträgern misslang völlig, weshalb sich die Wege nach nur einem Jahr vorerst wieder trennen könnten. Nizza wird Wahi dem Boulevardblatt zufolge zunächst ohne Kaufoption ausleihen, die Verhandlungen sind weit fortgeschritten. Bei der Eintracht soll dagegen trotz des Transfers von Younes Ebnoutalib (22/SV Elversberg) zum Trainingsauftakt am 2. Januar noch ein weiterer neuer Stürmer aufschlagen. Unter anderem zählen Arnaud Kalimuendo (23/Nottingham Forest) und George Ilenikhena (19/AS Monaco) zu den Kandidaten.