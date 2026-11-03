„Konkrete Angebote“ für Nijstad

Der FC Bayern wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mal mit Ruud Nijstad in Verbindung gebracht, beobachtete das Toptalent offenbar auch schon vor Ort. Der 18-jährige Innenverteidiger ist bereits Stammspieler beim FC Twente in der niederländischen Eredivisie.

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Auch der FC Barcelona und Manchester United sind aufmerksam geworden, Eintracht Frankfurt fing sich im Sommer einen Korb von Nijstad ein. Borussia Dortmund und RB Leipzig zeigten in der Vergangenheit ebenfalls Interesse.

Ten Hag bestätigt Angebote

Zur Karriereplanung seines Schützlings hat sich jetzt Erik ten Hag geäußert. Der ehemalige Trainer von United und Bayer Leverkusen ist mittlerweile Technischer Direktor bei Twente. Bei ‚ESPN‘ sagte der 56-Jährige: „Mehrere Vereine aus Europas Top8 haben konkrete Angebote abgegeben. Aber er hat sich ganz bewusst dafür entschieden, den Rest der Saison für den FC Twente zu spielen.“

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Dort verlängerte Nijstad im Sommer seinen Vertrag bis 2029. Eines Tages soll er zum Gesicht einer großen Ablöse werden. Denn auch ten Hag weiß: „Jeder Verein in den Niederlanden muss jedes Jahr Spieler verkaufen. Wir spielen in der Eredivisie. Wenn man in Europa wettbewerbsfähig bleiben will, braucht man ein gewisses Budget. Um dieses Budget aufrechtzuerhalten, muss man aber zwangsläufig verkaufen.“

Spannendes Profil

Nijstad ist ein 1,95 Meter großer Innenverteidiger mit starkem linken Fuß. Die Kombination aus Physis und spielerischem Talent ist überall gern gesehen – auch in München, Dortmund, Frankfurt und Leipzig.