SGE: Yilmaz zum Medizincheck erwartet

Ridvan Yilmaz dürfte in Kürze bei Eintracht Frankfurt unterschreiben. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der türkische Nationalspieler Anfang der Woche für den Medizincheck in die Mainmetropole kommen soll. Die SGE zahle drei Millionen Euro Ablöse an Besiktas.

Der 21-jährige Linksverteidiger, der auch in offensiverer Rolle agieren kann, gilt als möglicher Vorgriff auf einen Abschied von Filip Kostic. Italienische Medien meldeten zuletzt, der 29-Jährige sei sich mit Juventus Turin über einen Wechsel einig.