Arsenal nur der englische BVB | Allegri rastet aus

Wie ein Reh im Scheinwerferlicht

Ewig grüßt das Murmeltier: Wie so oft in den vergangenen zwei Jahrzehnten scheint dem FC Arsenal in einem aussichtsreichen Meisterschaftskampf die Puste auszugehen. „Arsenal erlitt einen herben Rückschlag im Kampf um den Premier League-Titel und büßt bei den Wolves wertvolle Punkte ein“, vermeldet die ‚Sun‘ und sieht die Chancen der Gunners nach dem 2:2-Unentschieden gegen den Tabellenletzten im Nachholspiel am gestrigen Mittwochabend „erheblich schwinden“. Der ‚Telegraph‘ urteilt: „Welcher Titelanwärter lässt sich auf das Niveau einer der schlechtesten Mannschaften in der Geschichte der Premier League herabziehen? Die Nacht im Molineux-Stadion war die peinlichste und grauenhafteste ihrer Saison.“

Arsenal konnte lediglich zwei seiner vergangenen sieben Ligaspiele gewinnen, Scheichklub Manchester City – der eine sehr holprige Saison spielt – ist aktuell nur noch fünf Punkte zurück und hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Der ‚Mirror‘ diagnostiziert den Londonern ein Problem, das hierzulande vor allem Fans von Borussia Dortmund bekannt vorkommen dürfte: „Arsenal scheint meilenweit davon entfernt zu sein, potenzieller Meister zu werden, und hat sicherlich nicht die Mentalität und den Kampfgeist dafür. Sie gaben einen Zwei-Tore-Vorsprung gegen die Wolves ab, die immer noch Gefahr laufen, mit einer Rekord-Punktzahl die schlechteste Mannschaft in der Geschichte der Premier League zu werden.“ Das finale Urteil der Boulevardzeitung: „Das angeschlagene Arsenal wirkt wie ein Reh im Scheinwerferlicht – die Tür steht nun weit offen für Man City.“

Wiederholungstäter gegen Jüngling

Auch in der Serie A fand am Mittwochabend ein Nachholspiel mit Auswirkungen auf den Meisterschaftskampf statt. Der Tabellenzweite AC Mailand ließ unnötig Punkte gegen Como 1907 (1:1) liegen und droht, den Stadtrivalen Inter Mailand angesichts von nun sieben Punkten Rückstand aus den Augen zu verlieren. Das schien vor allem Milan-Coach Massimiliano Allegri sauer aufzustoßen, der sich bereits während der Partie mehrfach mit Verantwortlichen von Como rund um Cesc Fàbregas angelegt hatte. Dieser zog in der 26. Minute bei einer möglichen Kontersituation Milans Alexis Saelemaekers am Trikot zurück und sorgte für eine große Rudelbildung. In der Folge sahen jedoch lediglich Allegri und ein Como-Assistenztrainer die Rote Karte.

Für Allegri war es bereits der dritte Platzverweis in dieser Spielzeit. Fàbregas zeigte sich im Anschluss an die Partie bei ‚DAZN‘ zumindest etwas reumütig: „Ich entschuldige mich. Es war nur eine kleine Berührung und Allegris Reaktion war übertrieben, aber ich gebe zu, dass ich es nicht hätte tun sollen. Ich habe etwas getan, worauf ich nicht stolz bin und es war unsportlich.“ Allegri schäumte jedoch nach dem Spiel vor Wut: „Dann werde ich beim nächsten Mal, wenn ich jemanden an mir vorbeilaufen sehe, einfach eine Grätsche auspacken.“ Im Kabinengang war laut italienischen Medienberichten zudem deutlich zu vernehmen, dass er seinem 20 Jahre jüngeren Kollegen zurief: „Du bist ein Kind, du bist ein Idiot, du bist ein Kind, das vorgestern angefangen hat, Trainer zu sein.“