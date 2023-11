FC Bayern: Gespräche mit Sané & Davies – Kimmich muss warten

Christoph Freund hat sich zur Vertragssituation von einigen Leistungsträgern des FC Bayern geäußert. Der Österreicher dementiert gegenüber der ‚Sport Bild‘, dass es bislang keine Gespräche mit Leroy Sané bezüglich einer Vertragsverlängerung gegeben hat: „Nein, das ist nicht korrekt.“

„Leroy macht es gerade überragend. Man sieht an seinem strahlenden Gesicht, wie viel Spaß er hat. […] Das ist der beste Leroy Sané, den es bisher beim FC Bayern gab. […] Er ist einer der Spieler, auf die wir die Zukunft der Mannschaft aufbauen wollen“, schwärmt der Sportdirektor der Münchner.

Aktuell steht Sané an der Säbener Straße noch bis 2025 unter Vertrag. Neben Harry Kane (30) gehört der Nationalspieler in der laufenden Saison zu den besten Spielern der Bayern. Wettbewerbsübergreifend war der 27-jährige Flügelflitzer in 18 Einsätzen bereits an 16 Treffern direkt beteiligt.

Kampf um Davies

Auch Alphonso Davies ist an den Bundesligaprimus vertraglich nur noch bis 2025 gebunden. Spanische Medien berichteten jüngst, dass ein Wechsel des 23-Jährigen zu Real Madrid fortgeschritten ist.

Davon möchte Freund jedoch nichts wissen: „Ich habe mit Phonzys Berater auch schon gesprochen. Real Madrid ist da nicht mein Thema. Ich spreche mit ihm über unsere Pläne mit Phonzy hier beim FC Bayern.“

Es sei „selbstverständlich“ das Ziel, dass Davies „möglichst langfristig“ bei Bayern bleibt. Dass der Klub um Trainer Thomas Tuchel zumindest nicht gänzlich chancenlos ist, bestätigte kürzlich auch Davies-Berater Nedal Huoseh.

Kimmich muss warten

Mit Joshua Kimmich, dessen Arbeitspapier ebenfalls 2025 endet, hat Freund dagegen noch keine Gespräche geführt: „Nein, mit dem Berater Kimmich (vertritt sich selbst, Anm. d. Red.) habe ich noch keinen Termin ausgemacht.“

Der 46-Jährige lässt jedoch durchblicken, dass es sich nur um eine Frage der Zeit handelt, bis er sich auch mit dem 28-Jährigen an den Tisch setzt: „Aber auch bei ihm gibt es für mich keine Diskussion: Er ist seit neun Jah- ren im Klub, prägt den Verein mit seiner Art und Weise. Er ist ein wichtiger Bestandteil des FC Bayern. Jo ist ein absoluter Führungsspieler.“

Kimmich befindet sich übereistimmenden Medienberichten zufolge im Visier des FC Barcelona. Auch Manchester City soll die Situation um den Mittelfeldmann im Auge behalten. Bayern-Präsident Herbert Hainer hofft allerdings darauf, dass der 80-fache Nationalspieler seine Karriere in München beendet.