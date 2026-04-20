FC Bayern: Davies trifft Wechsel-Entscheidung

In den vergangenen Wochen häuften sich Berichte darüber, dass ein Verbleib von Alphonso Davies beim FC Bayern keinesfalls in Stein gemeißelt sei. Der Kanadier kam erst vor wenigen Wochen nach langer Verletzungspause zurück und brauchte etwas, um wieder richtig in Fahrt zu kommen. In den vergangenen Partien zeigte Davies, warum die Bayern im Februar 2025 langfristig mit ihm verlängert haben.

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Laut ‚Sky‘ plant der 25-Jährige nicht, seine Zelte in München abzubrechen. Davies sei sehr glücklich beim deutschen Rekordmeister und will auch in der kommenden Spielzeit für den FCB spielen. Sein Vertrag ist noch bis 2030 gültig, im Starensemble des 35-fachen Meisters gehört er zu den Topverdienern. Auch privat hat der Linksverteidiger seine Anker in der bayrischen Landeshauptstadt geworfen.

Gleichzeitig gibt es auch keine Bemühungen der Bayern, Davies irgendwie auf dem Markt zu platzieren, so der Pay-TV-Sender. Sollte kein ernsthaftes Interesse am 58-fachen Nationalspieler an der Säbener Straße hinterlegt werden, würden sich Max Eberl und Co. nicht mit einem Verkauf beschäftigen.