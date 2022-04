Frankfurt und der „Eintrittskarten-Skandal“ | Spanisch-Kurs im Hause Lewandowski

Frankfurt hallt nach

Die Eintracht-Sprechchöre im Camp Nou sind mittlerweile verstummt, die Barça-Bosse haben die Gesänge der Frankfurter aber wohl noch eine Weile im Ohr. Bis zu 35.000 Fans der Adler hatten – auch auf dem Schwarzmarkt – Karten für das Europa League-Viertelfinale ergattert. Ein Vorfall, der sich nicht wiederholen soll in Barcelona. Die ‚Mundo Deportivo‘ spricht vom „Skandal mit den Eintrittskarten“. Präsident Joan Laporta will der Sache auf den Grund gehen. Der ein oder andere Barça-Socio muss nun wohl um seine Mitgliedschaft bangen. Künftig sollen nur noch personalisierte Tickets verkauft werden bei Europapokal-Spielen. Die Eintracht hat Spuren hinterlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spanisch-Kurs im Hause Lewandowski

Robert Lewandowski wird seit Wochen mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Sowohl die Blaugrana als auch der FC Bayern dementierten aber zuletzt einen bevorstehenden Transfer oder eine bestehende Einigung. Die Frau des polnischen Stürmers, Anna Lewandowska, sorgt nun aber für neue Schlagzeilen. „Barça und Bayern spielen den Fall Lewandowski herunter und seine Frau heizt die Gerüchte an“, so die ‚Mundo Deportivo‘. Was steckt dahinter? „Lewandowskis Frau lernt schon spanisch“, berichtet die ‚Sport‘. Via Instagram hatte Anna durchblicken lassen, dass sie sich derzeit auf Mallorca aufhält und angefangen hat, spanisch zu lernen. Familie Lewandowski weiß, wie man die Gerüchteküche am brodeln hält.

Zizou vor Rückkehr?

Wer sitzt in der nächsten Saison bei Paris St. Germain auf der Trainerbank? Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis diese Frage beantwortet ist. „Doha wird bald entscheiden“, schreibt ‚Le Parisien‘. Mauricio Pochettino wird wohl gehen (müssen), die Wunschlösung heißt Zinedine Zidane. Aber ist Zizou für PSG wirklich zu haben? Wir werden es bald wissen.