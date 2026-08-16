Díaz-Backup? Trainingsgast auf dem Weg nach München

Der FC Bayern erwartet anscheinend zeitnah einen überraschenden Trainingsgast. Laut dem uruguayischen Journalisten Santiago Acevedo reist Rodrigo Dudok (19) am heutigen Sonntag nach München, um die kommenden zehn Tage an den Übungseinheiten der FCB-Profis teilzunehmen.

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Dudok steht aktuell noch bis Ende des Jahres beim Racing Club aus Montevideo unter Vertrag. Seit 2023 hält Red&Gold Football, ein Joint Venture des FC Bayern und des Los Angeles FC, die Mehrheitsanteile am uruguayischen Verein.

Dudok ist U21-Nationalspieler und auf dem linken Flügel beheimatet. Sollte er sich beweisen, könnte der 1,75 Meter große Linksfuß beim FCB also theoretisch als Backup für Platzhirsch Luis Díaz (29) fungieren. Die Rolle ist eigentlich für Rückkehrer Arijon Ibrahimovic (20) vorgesehen, der in der Vorbereitung bislang aber eher enttäuschte.