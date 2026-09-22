Bestätigt: Union-Flirt Alaba vor Unterschrift

Für David Alaba war es ein ungewöhnlicher Sommer. Anfang Juli endete sein langjähriges Engagement bei Real Madrid, Ende September hat der 34-Jährige noch immer keinen neuen Verein gefunden. An Optionen mangelte es dem Innenverteidiger aber allem Anschein nach nicht.

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Das bestätigt sein Vater und Berater, George Alaba, im Interview mit der ‚Kronen Zeitung‘: „Es hat zahlreiche Anfragen gegeben. In den USA, in Europa, überall.“ Aufgrund des langen Zögerns wurde auch über ein Karriereende spekuliert. Dazu wird es aber offenbar noch nicht kommen: „Es geht weiter, das weiß ich. Er wird das Ganze fortsetzen.“

Entscheidung steht an

Zuletzt wurde Alaba mit dem mexikanischen Rekordmeister Club América sowie Union Berlin in Verbindung gebracht. Zur Stunde erscheint aber keine dieser Spuren wirklich heiß. Dennoch werde der 117-fache österreichische Nationalspieler in Kürze eine Entscheidung treffen.

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„Wie es weitergeht, wird er bald verkünden. Es geht ihm hervorragend“, kündigt Alabas Vater gegenüber der ‚Kronen Zeitung‘ an. Angesprochen auf eine mögliche Rückkehr zu Austria Wien sagt er: „David hat Anrufe bekommen. Sie wollen, er will auch, aber im Moment ist es ein bisschen zu früh für ihn. Er hat noch viel vor, was den Fußball betrifft.“