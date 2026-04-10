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Bundesliga

Mega-Preisschild: Bayern an Rogers dran

Unter anderem auf der offensiven Außenbahn will der FC Bayern nachlegen. Eine Spur führt zu Morgan Rogers.

von David Hamza - Quelle: Mirror | Telegraph
1 min.
Morgan Rogers friert @Maxppp

Morgan Rogers (23) ist laut übereinstimmenden Berichten aus England ein Kandidat beim FC Bayern. ‚Mirror‘ und ‚Telegraph‘ vermelden unisono, dass die Münchner sich mit dem Offensivspieler von Aston Villa beschäftigen.

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Auch Manchester United, der FC Arsenal, der FC Chelsea und Paris St. Germain werden als Interessenten genannt. Laut dem ‚Telegraph‘ beläuft sich die Forderung von Villa auf über 90 Millionen Euro, bei einem Wettbieten im Sommer seien dann aber bis zu 115 Millionen Euro zu erwarten.

Ob die Bayern da mitgehen? Klar ist, dass der Rekordmeister gerne einen Konkurrenten für Linksaußen Luis Díaz (29) verpflichten würde. Rechtsfuß Rogers ist in der Offensive variabel einsetzbar, spielte in dieser Saison oft in zentraler Rolle, aber auch mehrfach auf der linken Seite.

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Erst im November hatte der 13-fache englische Nationalspieler seinen Vertrag bis 2031 verlängert, jetzt will Rogers aber den Schritt zu einem größeren Klub gehen. Wenngleich es auf Platz vier liegend gut läuft bei Aston Villa.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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