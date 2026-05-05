Medien: Ndiaye-Transfer in trockenen Tüchern

Bara Sapoko Ndiaye (18) bleibt Spieler des FC Bayern. Informationen der ‚tz‘ zufolge haben sich die Verantwortlichen für eine Festverpflichtung des aktuell vom gambischen Partnerverein Gambino Stars ausgeliehenen Mittelfeldspielers entschieden.

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FCB-Cheftrainer Vincent Kompany sei großer Fan des Youngsters, der sich zuletzt zweimal in Folge in der Bundesliga-Startelf wiederfand. Während der Sommervorbereitung soll Ndiaye zeigen, ob er reif genug für einen festen Kaderplatz an der Säbener Straße ist.

Dort werden aufgrund der Abgänge von Leon Goretzka (31) und Raphaël Guerreiro (32) zwei Planstellen frei. Um einen wird auch Leihrückkehrer Noel Aseko (20/Hannover 96) kämpfen.

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Mit Aseko und Ndiaye in die neue Saison?

Sollte sich der deutsche Rekordmeister im Zentrum doch noch prominent verstärken, ist nicht ausgeschlossen, dass Aseko gewinnbringend weiterverkauft wird. Ein solches Szenario scheint bei Ndiaye derzeit nicht zur Debatte zu stehen. Vielmehr könnte dann eine Leihe Thema werden, die Grasshoppers Zürich wurden bereits als Interessent gehandelt. Am liebsten würden die Bayern den Senegalesen laut der ‚tz‘ aber innerhalb der Bundesliga parken.