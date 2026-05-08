Prügelopfer Valverde spricht | Prinz William eskaliert komplett

Versehentlicher Zusammenstoß mit einem Tisch

Fede Valverde hat am Tag nach dem Kabinen-Eklat bei Real Madrid sein Schweigen gebrochen und seine Version von dem Streit mit Teamkollege Aurélien Tchouameni dargelegt, der dazu führte, dass Valverde mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Krankenhaus gelandet war und für den Rest der Saison ausfällt. Via Social Media ließ der 27-Jährige verlauten: „Es tut mir wirklich leid, denn diese Situation schmerzt mich. Real Madrid ist eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben, und ich kann dem gegenüber nicht gleichgültig sein.“ Der Uruguayer bestätigt grundsätzlich den Vorfall: „Das Ergebnis ist eine Anhäufung von Dingen, die in einem sinnlosen Streit gipfeln, mein Image schädigen und Raum für Zweifel lassen, die Öl ins Feuer eines Unfalls gießen werden.“

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Im Anschluss an die Geschehnisse im Rahmen des Real-Trainings in den Katakomben verbreiteten sich viele Gerüchte, in einigen Publikationen war von einer „wüsten Schlägerei“ die Rede, andere schrieben von „wilden Faustschlägen“ und einem „sehr schwerwiegenden“ Vorfall. In Valverdes Statement liest es sich unaufgeregter: „Heute kam es zu einer weiteren Meinungsverschiedenheit. Während des Streits stieß ich versehentlich gegen einen Tisch, wodurch ich mir eine kleine Schnittwunde an der Stirn zuzog, die einen Routinebesuch im Krankenhaus erforderte. Zu keinem Zeitpunkt hat mich mein Teamkollege geschlagen. Ich habe ihn auch nicht geschlagen.“ Allerdings erwartet beide Streithähne noch ein Disziplinarverfahren bei den Königlichen. Gut möglich, dass auch Valverde daher daran gelegen ist, die Situation herunterzuspielen.

Hoffnung nach 10.000 titellosen Tagen

Das Stadion des SC Freiburg glich nach Abpfiff des Rückspiels im Euro League-Halbfinale gegen Sporting Braga am gestrigen Abend einem Tollhaus. Der 3:1-Sieg bedeutete nach der knappen Niederlage im Hinspiel (1:2) den Einzug ins Finale. Die Breisgauer Fans jubelten ausgelassen auf der Tribüne, wo auch Ex-Bundestrainer Jogi Löw und Freiburg-Legende Christian Streich in die Freudengesänge einstimmten. Eine noch namhaftere Unterstützung widerfuhr dem kommenden Endspielgegner Aston Villa. Auch der Klub aus Birmingham musste einen Rückstand aufholen. Nach dem 0:1 bei Nottingham Forest folgte ein überzeugender 4:0-Heimerfolg – mit royaler Unterstützung.

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„Villas Endspurt findet königliche Anerkennung“, titelt der ‚Telegraph‘ und schreibt: „Vor den Augen des Prinzen von Wales hat Europa-League-König Unai Emery ein weiteres großes Finale erreicht.“ Prinz William, der seit Kindesbeinen Fan der Villans ist, „feierte nach dem Spiel ausgelassen in der Ehrentribüne und anschließend in der Umkleidekabine, nachdem Villa Nottingham Forest mit gnadenloser Effizienz beiseite gefegt hatte“. Die ‚Sun‘ schildert gar, dass der englische Thronfolger nach Abpfiff „Sweet Caroline aus voller Kehle mitgesungen hat“ und „ausgelassen einige Luftsprünge vollführte“. Nun soll gegen Freiburg der Pokal her und damit eine lange Durststrecke enden. Es ist mehr als 10.000 Tage her, seit Villa mit dem Triumph im Ligapokal 1996 zuletzt einen Titel holte.