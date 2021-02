Aston Villa will Erfolgsduo halten

Aston Villa möchte Geld in die Hand nehmen, um Jack Grealish (25) und Ross Barkley (27) an Bord zu halten. Wie das englische Portal ‚90min.com‘ vermeldet, soll Kapitän Grealish eine Vertragsverlängerung angeboten werden, die ihn zu einem der bestbezahlten Spieler der Premier League machen würde. Unter anderem Manchester United schielt auf eine Verpflichtung der Offensivkraft. Der vom FC Chelsea ausgeliehene Barkley soll nach Wunsch der Klubbosse dauerhaft im Villa Park bleiben.

Grealish befindet sich in dieser Saison in bestechener Form, war in 22 Pflichtspielen bereits an 19 Toren direkt beteiligt. Barkley zieht im zentralen Mittelfeld die Fäden. Aston Villa rangiert aktuell in der Premier League auf dem achten Tabellenplatz. Am gestrigen Samstag siegte man mit 1:0 gegen den FC Arsenal.