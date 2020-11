BVB: Noch keine Gespräche mit Passlack

Felix Passlack bereitet sein am Saisonende auslaufender Vertrag bei Borussia Dortmund kein Kopfzerbrechen. „Das ist aktuell noch nebensächlich. Es gab noch keine Gespräche“, äußert sich der Außenverteidiger im Interview mit der ‚WAZ‘. „In den vergangenen Jahren“, so Passlack weiter, „habe ich erlebt, wie schnell es in beide Richtungen gehen kann. Ich habe keinen Zeitplan und mache mir keinen Druck.“ In den Jahren zuvor war der 22-Jährige an Fortuna Sittard, Norwich City und die TSG Hoffenheim verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jetzt soll es endlich mit dem Durchbruch beim BVB klappen. Passlack, der aktuell bei der deutschen U21-Nationalmannschaft weilt, kam in dieser Saison in sieben Pflichtspielen für seinen Dortmunder Jugendverein zum Einsatz. „Nachdem die Saison in den Niederlanden wegen des Coronavirus vorzeitig abgebrochen wurde, habe ich alles dafür getan, zum Start der Vorbereitung topfit zu sein. Ich habe auf meine Chance gehofft, wollte mich unbedingt beweisen – und habe ein bisschen von Verletzungssorgen profitiert“, zieht Passlack eine erste Zwischenbilanz.