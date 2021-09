HSV: Wintertransfers nur dank Zuschauern?

Ob der Hamburger SV auf dem Wintertransfermarkt nachlegen wird, hängt offenbar auch von der Entwicklung der Stadionauslastung bei den Rothosen ab. „Ob wir im Winter etwas machen können, hängt unter anderem davon ab, wie schnell wir wieder vor mehr Zuschauern spielen können“, sagt Sportdirektor Michael Mutzel gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘. Derzeit sind im Volkspark maximal 18.000 Zuschauer zugelassen, der HSV würde gerne auf 25.000 aufstocken.

„Wir haben ausgegeben, was möglich war“, blickt Mutzel auf den Transfermarkt der Hamburger. Neun neue Spieler holte der Zweitligist für insgesamt 3,5 Millionen Euro an Bord, kurz vor Transferschluss landeten die beiden Talente Tommy Doyle (19) und Mario Vuskovic (19) in der Hansestadt. „Dass wir einen kroatischen und einen englischen U-21-Nationalspieler in die zweite Liga holen konnten, ist ungewöhnlich. Ich bin ein Stück weit stolz, dass wir das geschafft haben“, so Mutzel.