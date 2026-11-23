Der FC Bayern befindet sich auf der Suche nach einem erfahrenen Schlussmann, der künftig Jonas Urbig (23) zur Seite gestellt werden soll. Zu den Kandidaten gehört unter anderem OIiver Baumann von der TSG Hoffenheim.

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Im ‚Sky Austria‘-Format ‚Talk und Tore‘ lässt FCB-Sportdirektor Christoph Freund durchblicken: „Er ist ein super Tormann. Er hat einen unglaublich großen Beitrag geleistet, dass die TSG Hoffenheim jetzt da steht, wo sie steht. Aber wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten Gedanken machen, wie wir uns auf der Torwart-Position aufstellen. Sollte es so sein, dass er Thema ist, dann würde ich mich bei Andreas Schicker als Erstes melden.“

Bayern oder Rekordspieler?

Der TSG-Sportchef wiederum entgegnet: „Olli hat die Möglichkeit, Rekord-Bundesligaspieler zu werden. Das ist schon etwas Außergewöhnliches. Ich würde es mir wünschen, wenn er noch lange bleibt.“ Aktuell steht Baumann bei 533 Einsätzen im Oberhaus. Um Karl-Heinz Körbel (602 Bundesliga-Spiele) vom Thron zu stoßen, fehlen dem 36-Jährigen noch 70 Partien. Diese würde er im Falle eines Bayern-Wechsels wohl nicht mehr bestreiten.

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Ferner ergänzt Schicker auf Nachfrage, „dass Olli sich das auch verdient hat, dass wenn der absolute Wunsch da ist, man drüber sprechen muss“. Schickers Gefühl sei aber, dass Baumann „den Rekord holen will“.

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Ohnehin kristallisierten sich zuletzt drei andere Favoriten an der Säbener Straße heraus: Finn Dahmen (28/FC Augsburg), Marvin Schwäbe (31/1. FC Köln) und Loris Karius (33/FC Schalke).