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Premier League

Mavropanos öffnet dem BVB die Tür

Zur neuen Saison muss Borussia Dortmund mindestens einen neuen Innenverteidiger unter Vertrag nehmen. Eine Spur führt zu Konstantinos Mavropanos, der die Avancen erwidert.

von Remo Schatz - Quelle: Bild
1 min.
Konstantinos Mavropanos jubelt den Fans zu @Maxppp

2023 ließ Konstantinos Mavropanos die Bundesliga und den VfB Stuttgart hinter sich und unterschrieb bei West Ham United. Für den Sommer plant der Grieche eine Luftveränderung, hellhörig ist Borussia Dortmund geworden.

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Eine Rückkehr in die Bundesliga ist für den 28-Jährigen offenbar eine ernstzunehmende Option. Nach Informationen der ‚Bild‘ kann sich Mavropanos „einen Wechsel nach Dortmund selbst sehr gut vorstellen“. Englische Medien gehen gar davon aus, dass sich der Innenverteidiger den Transfer in den Kohlepott bereits fest vorgenommen habe.

In London steht Mavropanos noch bis 2028 unter Vertrag. Das Preisschild für den 41-fachen griechischen Nationalspieler, der auch das Interesse anderer Premier League-Klubs geweckt haben soll, wird auf 30 Millionen Euro taxiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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