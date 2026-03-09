FC Bayern: Kane zurück im Teamtraining

Harry Kane ist zurück auf dem Trainingsplatz. Beim Abschlusstraining des FC Bayern vor dem morgigen Champions League-Achtelfinalspiel bei Atalanta Bergamo (21 Uhr) hat sich der Superstar zurückgemeldet. Im jüngsten Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) fehlte der 32-jährige Topstürmer angeschlagen.

Durch die Rückkehr ins Münchner Teamtraining an der Säbener Straße ist von einem Einsatz des englischen Nationalstürmers in Bergamo auszugehen. Gegen Gladbach musste der Rekordtorschütze der Three Lions noch aufgrund einer Wadenverletzung aussetzen, in der Königsklasse ist der Top-Knipser nun voraussichtlich wieder an Bord. Kane kam in allen acht Spielen der Champions League-Ligaphase zum Einsatz und verbuchte acht Treffer. Ebenfalls wieder mit von der Partie ist Alphonso Davies (25), der zuletzt mit einem Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel pausieren musste.

Update (15:07 Uhr): Die Münchner haben inzwischen offiziell mitgeteilt, dass Davies im Kader für das Bergamo-Spiel steht.